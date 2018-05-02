Патріарх Філарет у Європарламенті: війна на Донбасі – "це загальноєвропейська проблема"

Патріарх Філарет зазначив, що наслідком війни є страждання українського народу, а у в’язницях на окупованих територіях, в Криму та в Росії утримуються «невинні заручники».

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет закликає Європейський парламент розглядати війну на Донбасі як загальноєвропейську проблему.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав у своєму виступі під час конференції «Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур та вбивств», що відбулася в Європарламенті.

На думку патріарха, цієї війни «могло б і не бути у випадку, якби не було агресора, бо Росія є потенційним агресором».

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«Оскільки після Криму агресору не дали достойної відсічі ні Україна, ні Європа, ми маємо сьогодні війну на Донбасі. Завдяки мудрості українського народу, на яку не розраховував агресор, він не захопив Україну, таким чином врятовано Європу, бо якби агресор захопив Україну, він би не зупинився і пішов на Польщу, Прибалтику і далі. Тому не треба розглядати це як чисто українську проблему, це загальноєвропейська проблема. Якщо ми цього не усвідомимо, ми будемо мати біду в Європі», - сказав Філарет.

Він зазначив, що наслідком війни є страждання українського народу, а у в’язницях на окупованих територіях, в Криму та в Росії утримуються «невинні заручники».

За словами священнослужителя, церква докладає максимум зусиль, щоб «зупинити агресора» та для звільнення заручників.

«Вони можуть бути звільнені тоді, коли буде переможений агресор, але ми хочемо, щоб їх звільнили до закінчення війни. Ми закликаємо Європу продовжити санкції, які діють дуже болісно для Росії, і вона зараз вже ледь-ледь їх терпить. Тому ми просимо їх продовжити, щоб зупинити та перемогти агресора», - закликав патріарх.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня патріарх Філарет у Брюсселі бере участь у двох конференціях - «Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур та вбивств» та «Україна за часів незалежності: погляд православної церкви Київського патріархату на суспільство, що змінюється».