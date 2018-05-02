Патріарх Філарет помолився у Європарламенті за Україну (фото)

Предстоятель УПЦ КП молився за створення єдиної помісної православної церкви та просив захисту від ворогів.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет помолився у Європейському парламенті за Україну.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, служба пройшла сьогодні зранку в невеликій молитовній кімнаті Європарламенту.

Патріарх молився за Україну, за створення єдиної помісної православної церкви, за вселенського патріарха Варфоломія, президента України Петра Порошенка, за Верховну Раду. Він також просив «погубити наміри тих, хто йде на нас», просив захисту від ворогів.

Частину молитви було виголошено англійською мовою одним з українських священиків, який відправляв службу разом з патріархом.

На службі були присутні близько 20 осіб, у тому числі представник України при Євросоюзі, посол Микола Точицький.

Сама молитовна кімната вбрана дуже скромно – на центральній стіні розташоване дерев’яне розп’яття, а по боках – ікона Ісуса Христа та ікона Богородиці.

Сьогодні патріарх Філарет візьме участь у двох конференціях - «Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур та вбивств» та «Україна за часів незалежності: погляд православної церкви Київського патріархату на суспільство, що змінюється».