Скасування депутатської недоторканності пропишуть в преамбулі угоди по коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час брифінгу.

“Те, що стосується депутатської недоторканності, наші наміри стосовно цього стануть частиною преамбули”, - сказала вона.

У свою чергу ще один представник “Самопомочі” Єгор Соболєв зазначив, що “скасування депутатської недоторканності обов'язково увійде в коаліційну угоду”.

“Остання обіцянка від наших партнерів - це згода вписати в преамбулу коаліційної угоди, яка ще не написана, зобов'язання скасувати депутатську недоторканність”, - сказав він.

Сироїд також нагадала, що у вівторок та середу продовжуватиметься робота над проектом коаліційної угоди в частині регламенту діяльності коаліції, де йтиметься про процес прийняття рішень коаліцією, взаємодію коаліції та Кабінету міністрів, а також коаліції та опозиції.

Читайте такожЯценюк озвучив пропозиції щодо майбутніх можливих міністрів (повний список)

Крім того, має бути завершена робота над преамбулою коаліційної угоди.

Як зазначила Сироїд, відповідаючи на запитання УНІАН, у вівторок робота відбуватиметься у робочих групах, а вже в середу о 12.00 представники політичних сил знову зберуться для продовження спільної роботи в будівлі Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, у переговорах про створення парламентської коаліції у Верховній Раді VIII скликання беруть участь представники п’яти політичних сил: «Народного фронту», «Блоку Петра Порошенка», «Самопомочі», Радикальної партії Олега Ляшка та ВО «Батьківщина».