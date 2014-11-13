На переговорах по коаліції прозвучала ідея ліквідувати Конституційний суд

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.

За його словами, сьогодні під час консультацій було пройдено питання судової реформи, децентралізації влади, реформи органів місцевого самоврядування, реформи виборчого законодавства і правоохоронної системи, триває обговорення питань АПК.

“Я думаю, що на завтра ми будемо вже мати узгоджений варіант коаліційної угоди”, - сказав Ємець і додав, що низку питань ще мають опрацювати робочі групи.

Говорячи про пропозиції щодо судової реформи, Ємець зазначив, що була пропозиція ліквідувати Конституційний Суд. Цю пропозицію, сказав він, було вирішено “детально пропрацювати на законодавчому рівні, коли будемо працювати вже у складі конституційної комісії, яка буде займатися змінами до Конституції”.

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Щодо виборів Ємець зазначив, що вибори до місцевих органів влади в останню неділю жовтня 2015 року на рівні села і селища відбудуться за мажоритарною системою, а вибори міських, районних рад та в Києві - за пропорційною системою з відкритими списками.

Крім того, стосовно децентралізації Ємець зауважив, що буде забезпечено реальне функціонування виконкомів місцевих рад, реорганізовано державні адміністрації, будуть створені префектури. Питання обсягів фінансування на місцях залишили на впорядкування на законодавчому рівні, сказав Ємець.

“Децентралізація передбачає зміни Конституції. Зміни до Конституції передбачають створення спеціальної конституційної комісії, і конституційна комісія в рамках діючої сьогодні Конституції, тобто як мінімум це має бути дві сесії, змінить систему Конституції. І лише після цього вже законодавчо можна буде закріпити ті новації, які будуть в Конституції”, - сказав представник “Народного фронту”.