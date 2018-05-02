США вдвічі збільшать допомогу Україні в напрямку кібербезпеки

Фінансова допомога буде збільшена з 5 до 10 мільйонів доларів.

Сполучені Штати Америки збільшать допомогу Україні в напрямку кібербезпеки вдвічі — з 5 до 10 млн дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл після зустрічі з президентом Петром Порошенком сьогодні в Києві.

«Ми обговорили питання кібербезпеки. І я з гордістю можу оголосити, що ми подвоюємо розмір допомоги в цьому напрямку — зміцненні кібербезпки — з 5 млн дол. до 10 млн», - сказав він.

Мітчелл додав, що сторони також обговорили ситуацію на сході України. «Я ще раз підкреслив нашу неухильну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. І я ще раз наголосив, що США надалі відкидають агресію Росії проти України, і висловив оцінку США тих зусиль, які робить президент і його команда у відстоюванні безпеки України», - зазначив Мітчелл.

Читайте такожВР ухвалила в першому читанні важливий для інтеграції в НАТО законопроект про нацбезпеку

Крім того, як зауважив заступник державного секретаря США, співрозмовники обговорили питання, що стосуються економічних та політичних реформ, зусилля в дотриманні рекомендацій Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляв УНІАН, у вересні США заявили про намір виділити Україні більш ніж 5 млн дол. у рамках нової допомоги в галузі кібербезпеки.