До Сенату США внесено законопроект про співпрацю між Україною та США у сфері кібербезпеки

Документ спрямований на надання допомоги Україні в удосконаленні власної стратегії кібербезпеки.

До Сенату США внесено законопроект про посилення співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

Читайте такожЦРУ з'ясувало, що за атакою вірусу "Petya" в Україні стоять російські військові - The Washington PostЗокрема, двопартійна група американських сенаторів на чолі з демократом Шерродом Брауном та республіканцем Патриком Туумі представила на розгляд Сенату дзеркальну версію проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", схваленого Палатою представників 7 лютого цього року.

"Документ спрямований на надання допомоги Україні в удосконаленні власної стратегії кібербезпеки, зокрема, що стосується посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій; сприяння розширенню участі України у програмах обміну інформацією, що пов’язана з проблематикою кібербезпеки, та міжнародних зусиллях з протидії загрозам у всесвітній Інтернет-мережі", - йдеться в повідомленні.

Для набуття чинності документ має бути підтриманий Сенатом і підписаний Президентом США.

Нагадаємо, 7 лютого Палата представників Конгресу США схвалила проект “Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки”, що спрямований на просування активнішої взаємодії між Україною і США у сфері кібербезпеки в умовах протидії російській гібридній агресії.