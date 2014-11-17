У Раді ЄС погодили введення санкцій проти ватажків бойовиків на Донбасі – джерело
16:33, 17 листопада 2014Політика
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Рада ЄС із закордонних справ погодилася розширити список осіб, які підпадуть під дію санкцій Європейського Союзу.
REUTERS
Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив європейський дипломат.
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За його словами, до списку будуть внесені проросійські сепаратисти так званих Донецької та Луганської „народних республік”, а також організатори псевдовиборів на Донбасі.
Водночас, за інформацією REUTERS до списку санкцій включать лідерів самопроголошених Донецькій і Луганській народних республік Олександра Захарченко та Ігоря Плотницького.
Крім глав ДНР і ЛНР, протягом місяця список осіб, яким буде заборонено в'їзд в ЄС, поповниться прізвищами інших вищих посадових осіб самопроголошених республік.
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