У Раді ЄС погодили введення санкцій проти ватажків бойовиків на Донбасі – джерело

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив європейський дипломат.

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За його словами, до списку будуть внесені проросійські сепаратисти так званих Донецької та Луганської „народних республік”, а також організатори псевдовиборів на Донбасі.

Водночас, за інформацією REUTERS до списку санкцій включать лідерів самопроголошених Донецькій і Луганській народних республік Олександра Захарченко та Ігоря Плотницького.

Крім глав ДНР і ЛНР, протягом місяця список осіб, яким буде заборонено в'їзд в ЄС, поповниться прізвищами інших вищих посадових осіб самопроголошених республік.