На Донеччині затримали групу бойовиків "ДНР"
18:20, 16 листопада 2014Суспільство
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У результаті спільної спецоперації контррозвідки СБУ і батальйону «Київ-2» затримано групу бойовиків поблизу міста Волноваха Донецької області.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за наявними даними, троє затриманих входили до складу незаконних збройних формувань «ДНР». Усі вони мешканці Донецька.
Ще одного активного учасника злочинної діяльності терористичної організації «ДНР» контррозвідники СБУ затримали в районі Краматорська.
Читайте такожСБУ затримала на Донеччині двох найманців російських спецслужб«Встановлено, що затриманий, 27-річний мешканець Донецької області, пройшов спецпідготовку в Донецьку та входив до складу одного з незаконних збройних формувань. Під час затримання у зловмисника вилучено диверсійні знаряддя», - зазначили в прес-центрі.
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