На Донеччині затримали групу бойовиків "ДНР"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за наявними даними, троє затриманих входили до складу незаконних збройних формувань «ДНР». Усі вони мешканці Донецька.

Ще одного активного учасника злочинної діяльності терористичної організації «ДНР» контррозвідники СБУ затримали в районі Краматорська.

Читайте такожСБУ затримала на Донеччині двох найманців російських спецслужб«Встановлено, що затриманий, 27-річний мешканець Донецької області, пройшов спецпідготовку в Донецьку та входив до складу одного з незаконних збройних формувань. Під час затримання у зловмисника вилучено диверсійні знаряддя», - зазначили в прес-центрі.