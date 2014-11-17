Коморовський закликав у Празі до солідарності з Україною

Як передає РАР, про це він сказав під час урочистостей з нагоди 25-ї річниці Оксамитової революції, котра призвела до повалення комуністичного режиму в Чехословаччині.

Читайте такожУ МЗС Польщі попередили ЄС про «чорні сценарії», які РФ може реалізувати на Донбасі

"Вони потребують солідарності людей вільного світу, нас, хто пам'ятає життя в країні без свободи", - сказав президент Польщі, котрий сьогодні бере участь в цих урочистостях разом з президентами Словаччини, Німеччини та Угорщини.

"Я пам'ятаю ті дні, коли ми, люди польської "Солідарності" (незалежний профспілковий рух, який привів до повалення комуністичного режиму у Польщі в 1989 році), раділи тому, що у Празі почалося, що великий народ зробив крок у напрямку свободи", - зазначив Коморовський під час урочистого відкриття меморіальної дошки на честь 25-річчя Оксамитової революції на території празького університету, де розпочалися акції протесту.

Він також відзначив, що справжня дружба між людьми, державами та народами з’являється тоді, "коли важко та небезпечно і коли разом треба йти проти течії".

"Нашої солідарності людей, котрі радіють свободі, заслуговують ті, хто за цю свободу бореться", - наголосив Коморовський.