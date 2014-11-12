Після вчорашніх заворушень у Польщі думають заборонити участь в демонстраціях людям в масках

Також він закликав парламент ухвалити запропонований ним близько року тому законопроект, що повинен зменшити ризик таких інцидентів у майбутньому.

Про це він заявив сьогодні у Бидгощі, де перебуває з поїздкою.

"Це катастрофа з точки зору добрих звичаїв та іміджу Польщі. Як на мене, соромно поводитись в будь-яке свято таким чином. Це так само, якби використати Різдво для того, аби вдарити тещу карпом та битись зі швагром ялинкою", - сказав Коморовський, слова якого наводить Gazeta Wyborcza.

Президент назвав однією із невирішених проблем те, що польський Сейм досі не ухвалив запропонований ним раніше законопроект, який забороняє брати участь в масових заходах людям у масках.

Читайте такожУ Варшаві День незалежності Польщі завершився сутичками хуліганів з поліцією

Коморовський відзначив, що сьогодні відправив лист до парламенту із закликом якнайшвидше ухвалити цей законопроект, котрий донині перебуває на консультаціях у парламентських комісіях.

"Я не можу зрозуміти, чому минув майже рік, а справа досі на рівні консультацій в комісіях", - зазначив він.

Президент Польщі також зауважив, що парламент раніше ухвалив один із запропонованих ним законів, котрий забороняє прихильникам різних політичних сил організовувати марші за маршрутами, котрі можуть пересіктись, та наголосив, що це вже принесло позитивні ефекти.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні польська поліція поінформувала, що затримала майже 300 хуліганів, котрі вчора влаштували безпорядки у Варшаві та внаслідок яких постраждало понад 50 правоохоронців, більше десяти цивільних людей та було завдано матеріальних збитків місту.