У справі Рубана-Савченко можуть з’явитися й інші підозрювані – прокурор

На даний час Рубан і Савченко не дають свідчень, керуючись статтею 63 Конституції України, зазначив військовий прокурор.

Підозрювані у підготовці теракту в центрі Києва народний депутат України Надія Савченко та керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан не надають жодних показань під час розслідування кримінального провадження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив прокурор Головної військової прокуратури Олександр Банник після оголошення Шевченківським райсудом Києва рішення щодо продовження терміну перебування під вартою Рубана.

Читайте такожДля завершення розслідування справи Савченко та Рубана необхідно ще мінімум 4 місяці – прокуратура

«На даний час Рубан Володимир Володимирович і Савченко Надія Вікторівна не дають показання, керуючись статтею 63 Конституції України», - зазначив прокурор.

Крім того, за його словами, в рамках цього кримінального провадження можливе оголошення підозри й іншим особам.

Зокрема, на запитання журналістів, чи можливі в рамках цього кримінального провадження підозри ще й іншим особам, крім Рубана і Савченко, Банник відповів: «Так».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше прокурор Головної військової прокуратури Банник заявив, що для завершення розслідування кримінального провадження за підозрою Савченко та Рубана у підготовці теракту у центрі Києва, необхідно щонайменше 4 місяці.

Савченко та Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

17 квітня Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.

Рубану, затриманому 8 березня на КПВВ на лінії розмежування з арсеналом зброї, схованої у меблях, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 травня. А сьогодні цей запобіжний захід подовжено ще на два місяці, до 2 липня.