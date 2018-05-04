Суд залишив під вартою звинуваченого у підготовці теракту в центрі Києва Рубана

Суддя зачитав лише резолютивну частину ухвали, повний текст буде оголошено 8 травня о 12.55.

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання про продовження на два місяці тримання під вартою підозрюваного у підготовці теракту в центрі Києва керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Павло Слободянюк.

Таким чином, Рубан перебуватиме під вартою до 2 липня 2018 року.

Суддя зачитав лише резолютивну частину ухвали, повний текст буде оголошено 8 травня о 12.55.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні військовий прокурор Олександр Банник озвучив вимогу сторони обвинувачення - продовжити тримання під вартою Рубана, щоб не перешкоджати об’єктивному розслідуванню справи.

За його словами, в даному кримінальному провадженні призначено 18 видів експертиз, на отримання висновків щодо яких потрібен час, крім того необхідно допитати свідків.

Рубана правоохоронці затримали 8 березня на КПВВ на лінії розмежування з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї.

Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком 60 діб.

9 березня голова СБУ Василь Грицак заявив, що спецслужбі вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, «Рубан разом з ватажками «ДНР» готував теракти у центрі столиці, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки».

20 березня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду першої інстанції про застосування до Рубана запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 6 травня.