ЄС планує запустити «платний безвіз» для українців у 2021 році – експерт

14:20, 04 травня 2018
Політика
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Євросоюз планує запустити «платний безвіз» для українців у 2021 році / фото УНІАН

Запровадження європейської системи інформації про поїздки та дозволів (European travel information and authorisation system, ETIAS), яка передбачає попередню авторизацію вартістю 7 євро для громадян третіх країн, подорожуючих в рамках безвізового режиму до Шенгенської зони, планується на 2021 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник директора ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька на брифінгу в Києві.

«Систему ETIAS планують ввести приблизно у 2021 році», - сказала вона.

За словами Кульчицької, вже зараз відчуваються труднощі із запуском цієї системи і це буде відбуватися не так швидко, тому що вона потребує значних фінансових вкладень, оновлення програмного забезпечення тощо. «Скоріше за все, ця система на першому етапі буде введена у аеропортах, вже потім, пізніше, після 2021 року, ця система буде вводитись і в наземних пунктах – в автомобільних, пішохідних», - додала аналітик.

«У нас є ще три роки, щоби відпочивати в країнах Шенгену без попередньої авторизації, а з 2021 року ми починаємо авторизуватись», - резюмувала експерт.

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Як повідомляв УНІАН, нова система ETIAS дозволить заздалегідь перевірити та в разі необхідності відмовити у наданні дозволу на поїздки громадянам третіх країн, які подорожують до Шенгенської зони в рамках безвізового режиму. Зокрема, через онлайн-заявку потрібно буде отримати дозвіл на поїздку, авторизація якої коштуватиме 7 євро.

Надана в заявці інформація буде автоматично звірена з базами даних Європейського Союзу та Інтерполу, щоби визначити, чи існують підстави для відмови у дозволі на проїзд. Якщо не виявлено нічого, що могло б потребувати подальшого аналізу, дозвіл на поїздку буде видаватися автоматично.

За попередніми даними, нововведення діятиме в аеропортах і морських пунктах пропуску. Через три роки систему застосують до міжнародних автобусних перевізників. Наразі очікується, що Європейський парламент підтримає нові правила, після чого їх затвердить Рада ЄС.

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