Платні спецдозволи для в'їзду за безвізом в ЄС: скільки, як та кому доведеться платити

Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах. За цим проектом, громадяни "безвізових країн" для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну "авторизацію" – передавати до ЄС свої дані.

Нещодавно стало відомо, що ЄС хоче змінити правила в’їзду і тепер за використання безвізу доведеться платити по 7 євро.

Правила безвізу справді зміняться, законопроект про це – на фінальному етапі схвалення. Про це пише "Європейська правда". Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах. Робота над законопроектом з цього приводу ведеться вже давно і нарешті вийшла на фінішну пряму.

"Змін буде відразу декілька, та для нас найпомітнішою та найбільш значимою буде одна з них: для тих іноземців, які нині їздять в ЄС за безвізом, буде запущена система за назвою ETIAS – European travel information and authorisation system, у перекладі – "Європейська система авторизації та інформації щодо подорожі". Дозвіл потрібен для подорожі у країни Шенгену (чотирьох "нешенгенських" членів ЄС, охоплених безвізом – Румунії, Болгарії, Хорватії та Кіпру – нововведення не стосується)", - йдеться у повідомленні.

За цим проектом, громадяни "безвізових країн" для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну "авторизацію" – передавати до ЄС свої дані. Обробка заявки коштуватиме 7 євро, дозвіл на в’їзд діятиме три роки.

Платити потрібно не за поїздку, а за авторизацію, а діє вона три роки. Отже, не потрібно подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою.

"Умовно кажучи, для того, хто їздить до Шенгену один раз на три роки, додаткова плата складе 7 євро за поїздку. Той, хто подорожує раз на рік, буде змушений заплатити за поїздку 2,33 євро; двічі на рік – трохи більше за 1 євро, а для часто подорожуючих підрахунок йде на центи", - йдеться у статті.

Треба буде заповнити форму, схожу на візову анкету, але тільки в електронній, а не в паперовій її версії. Там будуть стандартні графи: ім’я, паспортні дані. Будуть запитувати навіть деякі анкетні дані, які раніше посольство не цікавили – приміром, рівень вашої освіти.

Натомість головних "проблемних питань" у анкеті не буде. Приміром, мету найближчого запланованого візиту потрібно буде лише вибрати з випадаючого меню (на кшталт туризм/бізнес/до родичів тощо), жодних документів на підтвердження цього подавати не доведеться.

"Запровадження ETIAS не поверне нам підзабуті за часів безвізу "довідки з роботи", "довідки з банку"; нікого не цікавитиме рівень ваших доходів тощо. І от через це "інше" в анкеті будуть принципово нові запитання на кшталт таких: чи не бували ви у країнах підвищеного терористичного ризику; чи не відвідували країн, де вирують специфічні епідемії (ЄС буде оновлювати цей список); чи не скоювали ви кримінальних правопорушень за останні 10 років, і якщо так – то в якій країні", - йдеться у статті.

Очікується, що відмови будуть дуже рідкісними. Система не просто прочитає дані, які ви надали, але також порівняє їх із доступними базами даних.

Ті, чиї відповіді взагалі не викликали запитань, отримають авторизацію за кілька хвилин або навіть секунд. А в разі, якщо система "підняла жовтий прапорець", співробітники ETIAS мають право запитати у подорожуючого про додаткову інформацію. У виключних випадках можуть навіть призначити співбесіду.

"Важливо: в анкеті буде пункт, на який багатьом українцям доведеться відповісти ствердно: "Чи не були ви в останні 10 років у зоні війни або конфлікту, а якщо так, то з якою метою?". Багато хто бував на Донбасі за роки неоголошеної війни з РФ. Але звісно ж, ані участь в АТО, ані проживання в Авдіївці не ставлять хрест на поїздках до ЄС. Так само не буде потреби виправдовуватися тим, хто народився в Донецьку чи Горлівці – у проекті рішення ЄС навіть окремо зазначено, що дискримінація заявників за походженням напряму заборонена", - йдеться у повідомленні.

За задумкою, відмовляти у в’їзді будуть через такі причини: загроза тероризму від конкретної особи, обґрунтована підозра щодо причетності до злочинної діяльності, наявність даних, що цей подорожуючий планує залишитися в ЄС нелегалом, або наявність порушень, скоєних раніше у країнах ЄС.

Це буде стосуватися українців, які подорожують до ЄС за безвізовим режимом – тобто з "пустим" біометричним паспортом. Чи не єдиний виняток – ті українці, які мають право на проживання в країнах-членах ЄС.

"Якщо у вас є паспорт без чипа та з візою, або ж якщо у вашому біометричному паспорті на момент старту ETIAS ще буде стояти діюча віза, вам не буде потрібна авторизація. Дітям до 12 років можна буде пройти авторизацію без сплати збору у 7 євро", - сказано у статті.

Нова система – це лише проект, але скоріш за все його затвердять. Робота над впровадженням ETIAS триває вже кілька років і добряче затягнулася, але зараз вона – на заключній стадії. У квітні Європарламент та Рада ЄС досягли згоди щодо всіх параметрів системи, залишилося ухвалити офіційне рішення, розробити систему та запустити її.

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Коли саме система почне діяти поки невідомо. Нинішні плани – запустити систему з 2021 року, та й то лише частково, тільки в аеропортах та морських портах. Причому в перші роки її роботи можна буде в’їжджати до ЄС без авторизації – автомобілем, автобусом або потягом.

Лише за три роки обов’язкова реєстрація запрацює також для тих українців, хто їде в Польщу та до інших держав-сусідів "по землі".

Зазначається, що майже всі українці отримуватимуть "дозвіл на безвіз" протягом хвилини після подання заявки.

Система "дозволів на безвіз", подібна до ETIAS, давно діє в США та в Австралії, а віднедавна була запущена в Канаді.

"Тому якщо ви нічого не порушували в ЄС, не подорожували у небезпечні країни, не маєте судимості тощо – ви майже напевно отримаєте дозвіл "автоматом". І навіть якщо система "піднімає прапорець" і передає ваші дані на глибшу обробку, ви все одно маєте отримати відповідь протягом 96 годин, тобто чотирьох діб (досвід тих же США свідчить, що зазвичай усе обмежується кількома годинами, після чого заявнику також дають авторизацію)", - йдеться у повідомленні.

Лише в поодиноких, особливо складних випадках заявника просять надати додаткову інформацію та/або пройти інтерв’ю – наприклад, у консульстві або через інтернет.

"Доки система не запрацювала – лишається не до кінця зрозуміло, наскільки глибокою буде перевірка. Але цілком можливо, що країни-члени ЄС вирішать "зібрати старі борги", блокуючи дозвіл на в’їзд старим порушникам, доки ті не виконають свій обов’язок", - зазначається у статті.

Також проблеми можуть бути з боку перевізників: законодавство про ETIAS зобов’язує їх перевіряти, чи отримав пасажир авторизацію.