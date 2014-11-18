Правозахисниця: 20 чи більше українських військових незаконно утримують у СІЗО Москви (список)
Російська правозахисниця, керівник групи у Facebook "Груз-200 из Украины в Россию" Олена Васильєва повідомила, що до московских СІЗО відвезли щонайменше двадцятьох полонених під час АТО українських військовослужбовців.
Про це вона розповіла у ефірі Еспресо.TV.
За словами Васильєвої, військових звинувачують у нібито незаконному перетині кордону. Деякий час вони перебували в Ростовському СІЗО, а потім були переведені в Москву.
Вона також навела список прізвищ полонених бойовиками та російськими військовими українських силовиків, які знаходяться у Москві (мова оригіналу – ред.) : "Галич, Вленовский, Васильковский, Кимоть, Ярич, Назаренко, Куренной, Марухняк, Чип, Тичмук, Солонник, Цибин, Мирошниченко, Баранов, Маханько, Демьянник, Якименко, Моисеенко, Ревенчук, Тимощук (под вопросом), Бойко (под вопросом)".
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За словами правозахисниці, за іншим списком полонених українських військових вона вже почала працювати з родичами.
Нагадаємо, за підрахунками активістів, станом на 15 листопада в полоні бойовиківзалишались більше 700 українців.