У полоні бойовиків залишаються більше 700 українців (повний список)

Про це йдеться на Facebook-сторінці Центра гуманітарної допомоги зі звільнення полонених та заручників у зоні АТО під керівництвом Володимира Рубана.

За уточненими даними ГО "Офіцерський корпус", станом на на 15 листопада в полоні бойовиків залишаються 703 громадянина України.

Читайте такожЩе 4 військових звільнили з полону бойовиківПроте, як зазначили в повідомленні, в оприлюдненому списку можуть бути деякі неточності.

Раніше, 8 листопада, Рубан заявив, що в полоні у бойовиків залишаються від 400 до 500 українських військових.