У полоні бойовиків залишаються більше 700 українців (повний список)
18:16, 16 листопада 2014Політика
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Активісти підрахували кількість українців, що залишаються у полоні бойовиків на Донбасі.
REUTERS
Про це йдеться на Facebook-сторінці Центра гуманітарної допомоги зі звільнення полонених та заручників у зоні АТО під керівництвом Володимира Рубана.
За уточненими даними ГО "Офіцерський корпус", станом на на 15 листопада в полоні бойовиків залишаються 703 громадянина України.
Читайте такожЩе 4 військових звільнили з полону бойовиківПроте, як зазначили в повідомленні, в оприлюдненому списку можуть бути деякі неточності.
Раніше, 8 листопада, Рубан заявив, що в полоні у бойовиків залишаються від 400 до 500 українських військових.
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