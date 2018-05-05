Сенатори США вимагають від Луценка пояснень щодо співпраці ГПУ і Мюллера у справі Манафорта

Американці закликали генпрокурора розширювати співпрацю в юридичних питаннях, незважаючи на політику.

Троє американських сенаторів-демократів звернулися до генпрокурора України Юрія Луценка з проханням роз'яснити ситуацію щодо повідомлень у ЗМІ про начебто замороження співробітництва ГПУ зі спецпрокурором Мюллером у справі Манафорта.

Текст відкритого листа опублікували на сайті Сенату США, передає ТСН.ua.

«Пишемо вам, щоб висловити велике занепокоєння з приводу повідомлень про те, що ваш офіс здійснив кроки, які перешкоджають розслідуванню спеціального прокурора США Роберта Мюллера», — зазначається в документі.

У листі нагадали про те, що The New York Times повідомила, що Генпрокуратура України у квітні «заморозила» розслідування чотирьох справ, які стосуються Пола Манафорта та перешкоджала взаємодії українських слідчих з офісом спецпрокурора США.

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Раніше заступник генпрокурора Євгеній Єнін заявив, що «жодних «заборон» виконувати запити про міжнародно-правову допомогу з США не існує в природі». Тому про жодні проблеми в міжнародно-правовому співробітництві між ГПУ та американськими партнерами не може бути мови.

Кращим свідченням цього, на думку Єніна, є повернуті з США в Україну понад 600 тисяч доларів в межах проваджень, пов’язаних зі згаданими у статті провадженнями.

Нагадаємо, Манафорта звинувачують у відмиванні грошей, ухиленні від податків і шахрайстві, його також звинувачують в тому, що займався лобіюванням інтересів в США уряду України часів Віктора Януковича, хоч не був зареєстрований, як іноземний агент.