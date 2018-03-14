Україна гальмує справу Манафорта, щоб не засмучувати Трампа - ЗМІ

В теперішній ситуації – за рік до виборів в Україні, політичні конкуренти не хочуть засмучувати президента США.

Адміністрація президента Дональда Трампа надає Україні зброю, і Київ поводиться так, наче ціна за це – припинення розслідування діяльності радників передвиборчої кампанії Трампа.

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Про це пише видання The Daily Beast. Інформація від українських слідчих є дуже важливою для звинувачень проти Пола Манафорта, висунутих спеціальним прокурором Робертом Мюллером. Серед звинувачень – відмивання коштів, порушення правил реєстрації як іноземного агента та інше, зазначає видання, передає Голос Америки.

До минулого року було досягнуто певного прогресу в розслідуванні «схеми», за якою режим Януковича робив мільйонні таємні виплати Манафорту. На даний час, видається, що доказів не буде надано з боку України.

«Розчаровує, що справу Манафорта було заморожено чотири місяці», - сказав голова департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в інтерв’ю Daily Beast. Слідство декілька разів переходило від одних представників до інших, наголосив він.

В теперішній ситуації – за рік до виборів, політичні конкуренти не хочуть засмучувати президента Трампа, стверджує низка українських політиків та колишніх колег Манафорта в спілкуванні з Daily Beast.