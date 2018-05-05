Порошенко заявив, що не любить гроші і не допускає привілеїв для олігархів

"За 4 роки, що минули, я показав, що жоден олігарх не може розраховувати на привілеї", - заявив президент.

Петро Порошенко заявив, що його не цікавлять гроші, а за український народ він готовий віддати життя.

Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Focus, фото якого опублікував посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає "ТСН".

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"За 4 роки, що минули, я показав, що жоден олігарх не може розраховувати на привілеї. Навпаки. Мене атакують деякі олігархи, які розповсюджують про мене неправдиві новини через ЗМІ", - сказав Порошенко.

Його також попросили продовжити речення "Я люблю гроші, тому що...", на що він коротко відповів, що не любить гроші. Що стосується порівняння діяльності політика та бізнесмена, Порошенко відповів, що робить "усе можливе в бізнесі і набагато більше – як політик, тому що від цього залежить доля цього великого народу".

Як повідомляв УНІАН, Порошенко задекларував понад 16 мільйонів гривень доходів за 2017 рік. При цьому президент не вніс у декларацію свій дорогий відпочинок на Мальдівах. За підрахунками журналістів, він обійшовся йому в $500 тисяч (близько 15 мільйонів гривень).