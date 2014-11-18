Суд звільнив обвинуваченого в замаху на Путіна Адама Осмаєва

Осмаєв вже відбув цей термін у слідчому ізоляторі, тому його звільнили прямо в залі судових засідань, повідомляє Думська.

Раніше, нагадаємо, з чоловіка були зняті звинувачення в тероризмі.

Читайте такожДружина обвинуваченого в замаху на Путіна Осмаєва йде на вибори в РадуПрисутні зустріли вирок оплесками та криками «Слава Україні!» Осмаєву поставили запитання про плани. Він сказав, що планів поки немає, і попросив зал «берегти Україну».

Нагадаємо, раніше батько Осмаєва заявляв, що звинувачення проти його сина могли сфабрикувати російські спецслужби в якості помсти за діяльність батька, колишнього гендиректора компанії "Чеченнафтопродукт".