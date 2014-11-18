Суд звільнив обвинуваченого в замаху на Путіна Адама Осмаєва
13:20, 18 листопада 2014Політика
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Тільки що Приморський районний суд Одеси визнав громадянина Росії винним у незаконному поводженні з вибуховими речовинами, необережному знищенні чужого майна та підробці документа, засудивши до 2 років 9 місяців 14 днів тюремного ув'язнення.
Осмаєв вийшов на свободу / Думська
Осмаєв вже відбув цей термін у слідчому ізоляторі, тому його звільнили прямо в залі судових засідань, повідомляє Думська.
Раніше, нагадаємо, з чоловіка були зняті звинувачення в тероризмі.
Читайте такожДружина обвинуваченого в замаху на Путіна Осмаєва йде на вибори в РадуПрисутні зустріли вирок оплесками та криками «Слава Україні!» Осмаєву поставили запитання про плани. Він сказав, що планів поки немає, і попросив зал «берегти Україну».
Нагадаємо, раніше батько Осмаєва заявляв, що звинувачення проти його сина могли сфабрикувати російські спецслужби в якості помсти за діяльність батька, колишнього гендиректора компанії "Чеченнафтопродукт".
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