ЗМІ: "Замах" на Путіна в Одесі могли сфабрикувати через чеченську нафту

Про це повідомляє ТСН з посиланням на сюжет програми "Гроші".

Два роки тому чеченцю Адаму Осмаєву висунули звинувачення, що він начебто намагався вбити Володимира Путіна в Одесі. Лише після втечі Віктора Януковича з України батько підсудного Асламбек Осмаєв наважився заговорити з журналістами.

"Я колишній генеральний директор "Чеченнефтепродукт", організації яка займалась нафтозабезпеченням Чечні", - розповів програмі "Гроші" чоловік.

Читайте такожАдвокат обвинуваченого в підготовці замаху на Путіна заявляє про зникнення речдоківАдвокат Адама стверджує, що той не збирався готувати замах, а в Одесі переховувався від російських спецслужб. Коли йому подзвонив друг і попросив прийняти ще двох бізнесменів із Росії, Адам винайняв квартиру неподалік від своєї. Через тиждень до орендованої квартири посеред Одеси приїхала камера Першого каналу РФ і пролунав вибух.

"Ці оперативні зйомки якимось чином потрапили на російське телебачення. Але уявіть собі, що цих відеозаписів немає у матеріалах слідства", - каже адвокат Ібрагім Татієв. Через декілька днів будинок Осмаєвих атакувала ціла армія правоохоронців - більше сотні альфівців та ФСБшників захопили будинок, де були Адам та його хворий батько зі своєю дружиною.

Читайте такожДружина обвинуваченого у підготовці замаху на Путіна Осмаєва просить керівництво України визнати її чоловіка політв’язнемОсмаєва-старшого із дружиною кілька днів таємно тримали у готелі в центрі Одеси без їжі та ліків.

Головного свідка Іллю Пьянзіна (начебто співучасника замаху та громадянина Казахстану), який дивом пережив вибух, чомусь швидко вивезли в Росію. Там він пише зізнання, що стає наріжним каменем усього скандалу. На підставі одного цього папірця російський суд вирішує, що вибух в Одесі - це замах на російського президента.

Свідчення Пьянзіна вражають своєю фантастичністю: інформацію про пересування Путіна "терористи" шукали в інтернеті, а речовини для вибухівки (півтонни динаміту) купили на ринку.

Колишній розпорядник чеченської нафти Асламбек Осмаєв переконує, що путінські спецслужби таким чином вирішили помститися за те, що він не подарував нафту російським олігархам. Саме Осмаєв разом із колишнім президентом Чечні, батьком Рамзана Кадирова, не дали компанії "Роснефть" привласнити чеченську нафту.

"Я знайшов підтримку у Кадирова-старшого. Він сильно допомогав мені у цій війні", - каже Осмаєв. За тиждень після перемоги Кадиров-старший загинув, а його місце зайняв син - Рамзан Кадиров.

"Після смерті Кадирова-старшого я пішов до його сина. Він інтерес не проявив. Може йому "Роснефть" запропонувала шось інше", - каже чоловік

Нагадаємо, дружина Адама Осмаєва Аміна півроку провела на Майдані, а зараз воює на Сході.