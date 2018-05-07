Справу Найєма веде прокурор "з минулим"

Прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти.

Одним з прокурорів Київської місцевої прокуратури №10, яка веде справу нардепа Мустафи Найєма, є Даур Рафікович Аґрба, який може бути наближеним до бізнесу родини Саітових, а прокурором у справі є учасник скандального ДТП у Києві Дмитро Байчас.

Про це пише Українська правда.

За даними відкритих джерел, Саіда Рафіківна Агрба є однією з засновниць ТОВ "Компанія з управління активами "Ефективні інвестиції". Компанія є бенефіціаром ТОВ "Релакс-Компані", засновником якої у свою чергу є Магомед-Амін Саітов.

"Ефективні інвестиції" зареєстрована за тією ж адресою, що й ВГО "Діаспора чеченського народу" та компанії, засновниками яких є Саітови - на вул.Дегтярівській, 27-Т.

Разом з тим Дмитро Байчас відомий тим, що у 2010 році у 18-річному віці, перебуваючи за кермом Porsche Cayenne став винуватцем ДТП у Києві, внаслідок якого постраждала жінка - водій другої машини-учасниці ДТП.

За даними декларації Дмитра Байчаса, він володіє лише земельною ділянкою у с.Сошників Бориспольського району на 34 тис. кв.м., та користується квартирою у Києві на 144,4 кв., що належить Владиславу Байчасу.

Дмитро Байчас є сином Владислава Байчаса - голови Бориспільської райради, хоча у деклараціях обидвох родинні зв'язки не згадуються. З 2007 до 2010 року Байчас-старший був помічником депутата від БЮТ Сергія Міщенка, у 2010-2014 рр. очолював Бориспільську райраду, був головою Бориспільської райорганізації "Партії регіонів".

Наприкінці лютого 2014 року він подав у відставку з посади голови райради, однак за результатами місцевих виборів у 2015 р. був переобраний на цю посаду вже від "БПП".

За даними Публічної кадастрової карти, у 2016 р. на Владислава Байчаса та його найближчих родичів було зареєстровано 26 га землі, ще 43 га належить їм на правах користування. Також з Байчасами пов’язують низку інших компаній, серед яких ТОВ "Авто-Україна", ПАТ "Євронафтопродукт", ТОВ "Сосновий маєток-5" та ін.

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Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником кофлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукують за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості. Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова Шевченківській райсуд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті нардепа Мустафи Найєма, оголосили у розшук.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані". У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

5 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Магомеда-Аміна Саітова було затримано в Азербайджані, розпочато екстрадиційні процедури.

За словами заступника генпрокурора України Євгена Єніна, запит на Саітова буде направлено до Азербайджану протягом наступного тижня, а процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.