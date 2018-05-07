Побиття Найєма: підозрюваний чеченець відпущений на свободу в Азербайджані

Адвокат також стверджує, що ніякого засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Саітову в Азербайджані не проходило.

Співзасновник промоутерської компанії BoomBox Promotions Магомет-Амін Саітов, підозрюваний у побитті народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Мустафи Найєма, відпущений на свободу правоохоронцями Азербайджану.

Про це виданню "Страна" розповів адвокат Ігор Синиченко, який представляє інтереси чеченських молодих людей, у яких виник конфлікт з парламентарем у районі Бессарабського ринку 30 квітня.

За його словами, Саітова дійсно затримували, але потім відпустили. Причому це "сталося ще два-три дні тому", та інформацією про це адвокати підозрюваних у хуліганстві чеченців володіли ввечері 5 травня.

"Дійсно, Магомет-Амін був затриманий. Причому зроблено це було на особисте прохання одного з провідних українських політиків, який зателефонував першому заступнику міністра МВС Азербайджанської Республіки Вілаєту Ейвазову", - говорить Синиченко.

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Адвокат стверджує, що ніякого засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Саітову в Азербайджані не проходило. "Він був відпущений у зв'язку з відсутністю відповідних документів з української сторони. Зараз Саітов перебуває на свободі", - зазначив Синиченко.

Він підкреслив, що "це не означає, що Магомет-Амін збирається тепер ховатися".

"Ми хотіли, щоб Магомет-Амін приїхав сам, але тепер йому буде складно виїхати з Азербайджану до завершення екстрадиційної процедури. Фактично, вітчизняні силовики самі завадили прискорити його повернення", - додав адвокат.

Синиченко уточнив, що в залежності від того, який пакет документів направить українська сторона правоохоронцям Азербайджану для забезпечення видачі Саітова, адвокати чеченця надалі приймуть рішення - чи вони будуть погоджуватися на добровільну екстрадицію підозрюваного в Київ.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня в Азербайджані був затриманий підозрюваний у побитті народного депутата України Мустафи Найєма.