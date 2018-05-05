В Азербайджані затримали підозрюваного у побитті депутата Найєма (відео)

Розпочато екстрадиційні процедури.

В Азербайджані затримано підозрюваного у побитті народного депутата України Мустафи Найєма.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації МВС України, про це поінформував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він нагадав, 29-ти річного чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень народному депутату, українські правоохоронці оголосили в розшук ще 2 травня.

Сьогодні, 5 травня, азербайджанські правоохоронці на вимогу українського слідства затримали підозрюваного. Розпочато екстрадиційні процедури.

«Як ми пам’ятаємо, інцидент стався 30 квітня, у Києві. Трьом учасникам події оголошено про підозру у вчиненні групового хуліганства. Судом вже обрано запобіжні заходи. Четвертий учасник через 20 хвилин після події замовив квиток на літак і через 2,5-3 години вилетів у Баку. На момент перетину кордону його особа ще не була встановлена, проте йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями та оголосили у розшук. Сьогодні його було затримано нашими азербайджанськими колегами», - зазначив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один з чоловіків вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ і перебувають на території України на підставі посвідчень про тимчасове проживання, ще один - громадянин України. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саітову, племіннику голови ВГО "Діаспора чеченського народу" Данила Гончарова, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

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3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саітову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місця проживання в період з 23.00 до 06.00 до 30 червня.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - син Гончарова Магомед-Амін Саітов, який у день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ, він оголошений у розшук.

Адвокат Олег Іщенко, який представляє інтереси ВГО "Діаспора чеченського народу", наголошував, що Магомед-Амін Саітов повернеться до Києва після закінчення боксерського турніру в Баку, куди мав намір їхати ще до конфлікту.