Проект оборонного бюджету США на 2019 рік передбачає $250 мільйонів для України

50 млн. дол. із зазначеної суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

У проекті оборонного бюджету США на 2019 рік пропонується виділити 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні.

Про це повідомило посольство України в США на сторінці в Facebook.

Зокрема, Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США представив проект закону про “Бюджет США на 2019 р. на потреби національної оборони”.

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"Сума коштів, яку пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, у тому числі летальних видів озброєнь, визначена в обсязі 250 млн. дол., що на 100 млн. доларів більше, ніж Комітет пропонував надати у поточному бюджетному році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 50 млн. дол. із зазначеної суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

Законопроект має бути узгоджений з версією, що буде підготовлена Сенатом, та проголосований обома палатами Конгресу перед поданням на підпис Президентові США.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin.

30 квітня Порошенко повідомив, що в Україну доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin.