Порошенко хоче створити ради волонтерів при МВС, прикордонній службі та СБУ

Президент України Петро Порошенко відзначає, що волонтери підвищили ефективність роботи Міністерства оборони і допомогли посилити військо, а також вважає за необхідне створити ради волонтерів при МВС, Державній прикордонній службі та СБУ.

Як повідомляє прес-служба президента, про це він сказав на зустрічі з Радою волонтерів при Міноборони – лідерами волонтерських організацій, які займаються забезпеченням українського війська.

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Глава держави подякував волонтерам за активну громадянську позицію та ефективну взаємодію з Міністерством оборони.

«Рада волонтерів зробила роботу Міністерства оборони більш відкритою та ефективною, що значно покращило матеріальне забезпечення військ. Завдяки вашій діяльності ми сьогодні маємо іншу армію, ніж на початку вересня», – наголосив президент.

На думку глави держави, відкритість, яку привнесли волонтери у роботу Міноборони, показала недоліки в системі забезпечення військ, але вона й значно підвищила ефективність витрачання державних коштів.

«Все це відбулося завдяки тому, що Міністерство оборони підійшло по-новому до роботи з волонтерами», – сказав Порошенко.

Президент висловився за створення рад волонтерів в інших силових відомствах, таких як МВС, прикордонна служба, СБУ.

«Корупцію в системі Міністерства оборони будемо випалювати каленим залізом. Ми не дозволимо, щоб хтось грів руки, особливо в Міністерстві оборони, яке сьогодні виконує святу місію захисту незалежності і територіальної цілісності нашої держави», – заявив президент.

Порошенко наголосив, що усі залучені до процесу прийняття рішень мають пройти тести на детекторі брехні, як це зробили міністр оборони України Степан Полторак, та волонтери, які працюватимуть в Міністерстві оборони. Як було повідомлено під час наради, генерал-полковник Полторак та 9 з 12 волонтерів вдало пройшли тест на поліграфі.

Зазначається, що волонтери будуть залученні до речового, харчового та медичного забезпечення в системі Міноборони. По два представника від волонтерських організацій будуть працювати в кожному з департаментів Міноборони України, які відповідають за постачання Збройним силам України. Подібна практика буде реалізована і в інших силових відомствах.

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Водночас радник президента Юрій Бірюков у своєму виступі, зокрема, зазначив: "Сьогоднішня зустріч – це приклад того, що нас чують, залучають. Ми готові працювати всередині системи, змінюючи її. Це і є справжня реформа української армії".

У повідомленні зазначається, що у нараді взяли участь лідери волонтерських організацій, які співпрацюють з Міністерством оборони України та Генеральним штабом, Полторак, начальник Генерального штабу Віктор Муженко, керівник Держприкордонної служби Віктор Назаренко, уповноважений президента з питань врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко.