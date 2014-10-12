Порошенко звільнив Гелетея з посади міністра оборони

Порошенко наголосив, що настав час змінити керівництво військового відомства.

Президент зазначив, що має намір вже завтра внести до парламенту подання на призначення нового міністра оборони України.

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Він висловив сподівання, що його пропозиція буде підтримана 14 жовтня на сесії Верховної Ради.

"Впевнений, що із голосуванням за кандидатуру нового міністра ми не зволікатимемо. Розраховую, що саме у вівторок воно відбудеться", - зазначив Порошенко.

На переконання глави держави, рішення щодо зміни очільника Міністерства оборони та низка інших кадрових рішень, зокрема, щодо звільнення керівництва Держприкордонслужби та утворення Комітету з питань розвідки і призначення його головою Ігоря Смешка, серйозно посилять силові структури і зміцнять обороноздатність України.