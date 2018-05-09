Порошенко про Росію: "у них війну виграв Сталін, а у нас - народ"

Як зазначає президент, українцям була потрібна лише власна свобода, яка врешті-решт і була здобута, хоча аж через 46 років після перемоги у Другій світовій війні.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія брязкає зброєю і залякує країни Заходу ядерним ударом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час акції "Перша хвилина миру" у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

"Лише вдумаймось, наскільки ж по-різному ми (Росія та Україна – УНІАН) бачимо і відзначаємо одну й ту ж дату. У них цю війну виграв Сталін, а за нашою версією – народ", - заявив він.

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На переконання Порошенка, "їм (росіянам – УНІАН), як довели всі повоєнні десятиліття, перемога над Гітлером була потрібна для того, щоб підкорити інші країни. І "визволителі" або взагалі забули піти зі звільнених територій, або час від часу вдиралися туди на танках, - як до Угорщини в п’ятдесят шостому чи Чехословаччини в шістдесят восьмому".

Як зазначає президент, українцям була потрібна лише власна свобода, яка врешті-решт і була здобута, хоча аж через 46 років після перемоги у Другій світовій війні.

"Вони святкують у мілітарному угарі, агресивно наїжачившись на цілий світ, а ми відзначаємо ці дні разом з усією Європою…Ми кажемо: "Ніколи знову". А вони: "Можем повторить". І це не пуста риторика, а реальне брязкання зброєю, в тому числі і залякування країн Заходу ядерним ударом», - заявив Порошенко.