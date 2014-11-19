Реформа ДАІ розпочнеться з Хмельницького - Аваков

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова МВС Арсен Аваков.

"Нова патрульна поліцейська служба, оснащена новими автомобілями, обладнанням - а головне новими функціями. Спрощені реєстраційні процедури. Впровадження системи електронного контролю за засобами ПДР", - написав міністр.

За його словами, нововведення стартують з січня. Також Аваков попросив «менше критики – більше конкретики і допомоги від суспільства».

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Після Хмельницького реформи впроваджуватимуться в Києві, а потім – по всій Україні.

"Успіх реформи залежить не тільки від закордонного досвіду, але, насамперед, від нас з вами. Як ми це приймемо і адаптуємо у себе в країні. Спочатку в Хмельницькому, потім у Києві - далі скрізь", - написав голова МВС.