Реформа ДАІ розпочнеться з Хмельницького - Аваков
Реформування ДАІ почнеться в Хмельницькому, де буде проведено перший експеримент щодо ліквідації відомства в його теперішньому вигляді.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова МВС Арсен Аваков.
"Нова патрульна поліцейська служба, оснащена новими автомобілями, обладнанням - а головне новими функціями. Спрощені реєстраційні процедури. Впровадження системи електронного контролю за засобами ПДР", - написав міністр.
За його словами, нововведення стартують з січня. Також Аваков попросив «менше критики – більше конкретики і допомоги від суспільства».
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Після Хмельницького реформи впроваджуватимуться в Києві, а потім – по всій Україні.
"Успіх реформи залежить не тільки від закордонного досвіду, але, насамперед, від нас з вами. Як ми це приймемо і адаптуємо у себе в країні. Спочатку в Хмельницькому, потім у Києві - далі скрізь", - написав голова МВС.