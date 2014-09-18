Майбутня реформа МВС позбавить ДАІ функції видачі водійських посвідчень
19:09, 18 вересня 2014Суспільство
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Майбутньою реформою Міністерства внутршніх справ передбачається позбавити ДАІ функції видачі водійських посвідчень.
ДАІ більше не видаватимуть водійські посвідчення / job-sbu.org
Про це йдеться у відеороліку, розміщеному на сторінці міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у Facebook.
«В населених пунктах функції ДАІ та Патрульної служби з охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху будуть об’єднані. ДАІ позбавиться функції реєстрації транспорту, видачі водійських посвідчень, а здійснюватиме лише патрулювання національних автострад», - зазначається у відеороліку.
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Одночасно, як очікується, запроваджуватимуться різноманітні технічні засоби контролю за дорожнім рухом, що унеможливить корупційну складову діяльності ДАІ.
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