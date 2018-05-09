Туск назвав дату проведення саміту Україна-ЄС

Порошенко і Туск домовились провести 20-й Саміт Україна-ЄС влітку 2018 року в Брюсселі.

Черговий саміт Україна – Європейський Союз відбудеться 9 липня.

Про це у Twiiter повідомив президент Європейської ради Дональд Туск за результатами переговорів з президентом України Петром Порошенко.

«З президентом Порошенко готуємось до нашого наступного Саміту Україна-ЄС 9 липня», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Порошенка і Туска відбулась сьогодні, 9 травня, під час робочого візиту глави Української держави до Німеччини для участі у церемонії вручення премії Карла Великого.

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«Лідери домовились провести наступний ювілейний 20-й Саміт Україна – Європейський Союз влітку 2018 року в Брюсселі», - сказано у повідомленні прес-служби глави Української держави.

Також президент України поінформував президента Європейської ради про ситуацію на Донбасі, хід Операції Об’єднаних сил та про останні порушення російською стороною Мінських домовленостей.

Співрозмовники обговорили питання продовження та можливого посилення санкційного режиму проти Росії.

Крім того, Порошенко і Туск обговорили хід імплементації реформ в Україні. Йшлося, зокрема, про створення антикорупційного суду, реформування системи національної безпеки, виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також шляхи посилення допомоги з боку ЄС.