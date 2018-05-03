У липні може пройти саміт Україна-ЄС - журналіст

Саміт ЄС-Україна попередньо призначений на 9 липня в Брюсселі.

Європейський союз і Україна попередньо погодили дату проведення саміту Україна-ЄС, він відбудеться 9 липня.

Про це повідомляє журналіст Рікард Йозвяк в Twitter.

"Саміт ЄС-Україна попередньо призначено на 9 липня в Брюсселі. Це означає, що він повинен залишитися на саміті НАТО 11-12 липня. Угорщина дозволяє", — написав він.

Як зазначає "Європейська правда", журналіст пожартував з приводу того, що саміт не був заблокований угорською стороною. Як відомо, насправді країни-члени не можуть блокувати проведення таких заходів по лінії ЄС.

Читайте такожУгорщина знову заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО

Раніше повідомлялося, що Угорщина буде продовжувати ветування вступ України в НАТО до тих пір, поки Київ не «відновить права», які раніше надавалися в Україні національним меншинам.