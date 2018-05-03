У липні може пройти саміт Україна-ЄС - журналіст
17:37, 03 травня 2018Політика
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Саміт ЄС-Україна попередньо призначений на 9 липня в Брюсселі.
Очікується, що дата буде офіційно оголошено протягом найближчого тижня / фото УНІАН
Європейський союз і Україна попередньо погодили дату проведення саміту Україна-ЄС, він відбудеться 9 липня.
Про це повідомляє журналіст Рікард Йозвяк в Twitter.
"Саміт ЄС-Україна попередньо призначено на 9 липня в Брюсселі. Це означає, що він повинен залишитися на саміті НАТО 11-12 липня. Угорщина дозволяє", — написав він.
Як зазначає "Європейська правда", журналіст пожартував з приводу того, що саміт не був заблокований угорською стороною. Як відомо, насправді країни-члени не можуть блокувати проведення таких заходів по лінії ЄС.
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Раніше повідомлялося, що Угорщина буде продовжувати ветування вступ України в НАТО до тих пір, поки Київ не «відновить права», які раніше надавалися в Україні національним меншинам.
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