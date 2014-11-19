Голова Гельсінської комісії США: прагнення РФ виходять за межі її кордонів

Про це заявив сенатор-демократ Бен Кардін на сесії Гельсінської комісії США, повідомляє радіо "Свобода".

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"Це набагато ширше, ніж Україна. Можна подивитися на дії Росії в Грузії чи в Молдові. Очевидно, що прагнення Росії виходять за межі її нинішніх кордонів. Вона думає, що може досягти їх за допомогою військових дій і невиконання зобов'язань, узятих під егідою ОБСЄ", - зазначив Бен Кардін, який є головою Гельсінської комісії США.