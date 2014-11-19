Голова Гельсінської комісії США: прагнення РФ виходять за межі її кордонів
09:40, 19 листопада 2014Політика
0 0
Прагнення Росії виходять за межі її нинішніх кордонів.
Кардін: прагнення РФ виходять за межі її кордонів / фото рolitico.com
Про це заявив сенатор-демократ Бен Кардін на сесії Гельсінської комісії США, повідомляє радіо "Свобода".
Читайте такожУ Конгрес подано законопроект про надання Україні військової допомоги США
"Це набагато ширше, ніж Україна. Можна подивитися на дії Росії в Грузії чи в Молдові. Очевидно, що прагнення Росії виходять за межі її нинішніх кордонів. Вона думає, що може досягти їх за допомогою військових дій і невиконання зобов'язань, узятих під егідою ОБСЄ", - зазначив Бен Кардін, який є головою Гельсінської комісії США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter