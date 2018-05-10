Джемілєв назвав два варіанти повернення Криму Україні: відхід Путіна або розпад Росії

На думку Мустафи Джемілєва, навіть при величезному бажанні жителів Криму повернутися до складу України, цього не станеться, поки не піде Путін або Росія не розпадеться, оскільки від думки кримчан наразі нічого не залежить.

Нині є два прийнятних варіанти повернення окупованого Криму до складу України - зміщення президента РФ Володимира Путіна або розпад Росії.

Таку думку висловив в інтерв'ю виданню "Апостроф" один з лідерів кримських татар, Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

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«Я не думаю, що те, про що ми говоримо – відхід Путіна або розпад Росії – розтягнеться надовго. Зараз час динамічний, і санкції досить ефективні. Не зовсім достатньо для того, щоб це було швидше. Але вони роблять свою справу і в кінцевому рахунку призведуть до таких результатів», – упевнений Джемілєв.

При цьому, він вважає, що навіть при величезному бажанні жителів Криму повернутися до складу України, цього не станеться, поки не піде Путін або Росія не розпадеться, оскільки від думки кримчан сьогодні нічого не залежить.

«Я думаю, що від жителів Криму нічого не залежить. Якщо навіть 100 відсотків вимагатимуть повернення до України, від їх (думки) нічого не залежить. Просто придушать - і все. Ми маємо справу з режимом, який не рахується з думками своїх співвітчизників і громадян інших країн. Тут зовсім інші аргументи. Тому ці розмови, коли у нас буде дуже добре, то жителі Криму самі захочуть повернутися... Та хто буде питати їх бажання – це абсурд якийсь», – зазначив Джемілєв.

Крім того, за його оцінкою, останні російські вибори, проведені на анексованому півострові, дали позитивний сигнал щодо реального ставлення мешканців до кремлівської влади.

«До бойкоту президентських виборів приєдналася величезна кількість російськомовних – це вже хороший показник. Вони там розповідають, що голосували 76 або чи не 80 відсотків, а насправді – 42 відсотки. А кримські татари взагалі бойкотували. Змушували (голосувати) лише бюджетників, а потім пішли звільнення і репресії за те, що вони бойкотували вибори», – сказав Джемілєв.