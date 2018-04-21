У Криму розміщені шість ядерних боєголовок — Джемілєв

В колишньому феодосійському радянському сховищі ядерної зброї розгорнуто масштабне відновлення об'єкта.

Після анексії Криму, на початку 2016-го, цілком можливо, що ядерну зброю Україні повернули окупанти. За інформацією народного депутата України Мустафи Джемілєва, на території півострова розміщені шість ядерних боєголовок.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Тетяна Вербицька, прес-секретар Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

"У першу чергу, це грубе порушення Будапештського меморандуму, оскільки юридично Крим — це територія України. Ми як неядерна держава знову стали ядерною. Я звертався в Міністерство закордонних справ, з багатьма депутатами говорив про те, що нам необхідне сприяння МАГАТЕ. Адже загроза нависла не тільки над Україною, але і над всім Чорноморським басейном", — прокоментував ситуацію лідер кримськотатарського народу.

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Зазначимо, інформація про розміщення ядерних боєголовок в Криму не підтверджується професійними джерелами. Втім, ті ж джерела повідомляють про те, що після окупації Криму в колишньому феодосійському радянському сховищі ядерної зброї, знищеному в 90-ті роки минулого століття, була виставлена охорона, розгорнуто масштабне відновлення об'єкта.