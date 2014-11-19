Гройсман спростував інформацію про будівництво житла для депутатів в елітному районі Києва

Про це на брифінгу заявив голова депутатської групи з підготовки першої сесії Верховної Ради 8 скликання Володимир Гройсман, повідомляє INSIDER.

Він нагадав, що депутати нового скликання йдуть до Верховної Ради з метою працювати, а не отримувати преференції.

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"Це для нас принципове питання, і тому я переконаний, що подібного рішення у ВР немає й не може бути", - зазначив Гройсман.

Раніше повідомлялось, що Київська міська рада має намір передати Управлінню справами ВР земельну ділянку під будівництво будинку для забезпечення службовим житлом народних депутатів. Відповідний проект рішення про затвердження проекту землеустрою розміщено на сайті КМДА.