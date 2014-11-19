Житло для депутатів планують будувати в елітному районі Києва
10:49, 19 листопада 2014Політика
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Київрада має намір передати Управлінню справами Верховної Ради (ВР) земельну ділянку під будівництво будинку для забезпечення службовим житлом народних депутатів.
Депутатам побудують житло на Подолі / Фото УНІАН
Відповідний проект рішення про затвердження проекту землеустрою розміщений на сайті Київської міської держадміністрації, пишуть "Наші гроші".
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Як пише видання, мова йде про земельну ділянку по вул. Глибочицькій, 79-97 між Лук'янівкою і Подолом. Площа ділянки становить 0,5243 га, надавати її управлінню збираються в постійне користування. Для цього землю заберуть з комунальної власності територіальної громади Києва - і передадуть у державну власність.
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