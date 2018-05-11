Від Надії Савченко пішли адвокати

Сестра депутата Віра постійно втручалася в стосунки Савченко з її захисниками і це призвело до того, що адвокати відмовилися захищати інтереси нардепа у суді.

Адвокати позафракційного депутата Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці атак на Верховну Раду України та державного перевороту, відмовилися від співпраці з нею.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Олег Соловей.

“Ми — я та мій колега Дмитро Бугай — більше не співпрацюємо з Надією Савченко у зв’язку з постійним втручанням її сестри Віри в адвокатський процес захисту, в зв’язку з тим, що вона своєю діяльністю заважає і адвокатам, і самій Надії”, - сказав Соловей.

Він також додав, що він та його колега Бугай 14 травня вже не будуть представляти інтереси Савченко у суді щодо подовження запобіжного заходу для Надії Савченко.

“Ми не будемо присутні на цьому засіданні”, - сказав він.

Читайте також"Не хотів подавати, але...": від Надії Савченко пішов адвокат (документ)

Також він додав, що на даний момент у Савченко немає захисників.

“Може до вечора з’являться, а може в понеділок зранку”, - зауважив адвокат.

На початку квітня від Савченко пішов адвокат Віктор Чевгуз. Своє рішення він пояснив тим, що у них з підозрюваною різні погляди на ведення захисту.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці атак та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави. Савченко в суді оголосила голодування та заявила, що не збирається втікати з України.

17 квітня Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.