Адвокат пояснив, чому пішов від Надії Савченко

Адвокат Чевгуз заявив, що продовжить надавати правову допомогу Савченко, але "тільки у кримінальних епізодах і кримінальних статтях".

Адвокат Віктор Чевгуз, який був захисником нардепа Надії Савченко, пояснив, що взяв самовідвід у цій справі, бо у них з підозрюваною різні погляди на ведення захисту.

"Добре захищати того, хто сам хоче захиститись, і те, що йому рекомендують фахівці, він виконує. А той, хто на своїй хвилі… Тут кримінальний злочин. Я адвокат у кримінальних справах, а Надія захищається політичними методами. Я у політику не лізу", - сказав Чевгуз "Українській правді".

"Я вважаю, що треба захищатись від того обвинувачення, яке висунуто. А не обвинувачувати Луценка, Порошенка та всіх інших. Вони не фігуранти справи. От і все", - додав він.

За словами адвоката, вони із Савченко порозумілися у цьому питанні.

"От один з адвокатів очолює осередок партійний партії Надії, вони між собою партійці. Як керівник партії вона може йому вказівки давати. А мені не може. Вона прямо говорить: "Я не можу вам дати вказівку". Я в політику не лізу. Я не бачу тут політики. По кримінальних статтях, по епізодах – це моя парафія, а що там політика – я не знаю, хто її переслідує, за що і які в неї погляди", - сказав Чевгуз.

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Він додав, що продовжить надавати правову допомогу Савченко, але "тільки у кримінальних епізодах і кримінальних статтях".

"Тільки що у мене мама її була, ми продовжуємо працювати. Я допомагав їм у 2014 році, не тільки у кримінальній справі, а й мамі допомагав з інших питань. І продовжуємо далі", - сказав Чевгуз.

Він додав, що наразі допомагав мамі підготувати лист-звернення, але деталі повідомити відмовився.

На тому, що немає ніякого конфлікту між адвокатом і Надією Савченко, наголосила і її сестра.

"Жодного конфлікту немає. Це (самовідвід Чевгуза – Ред.) не позначиться ніяк на процесі, бо адвокати є, але жодні матеріали справи для ознайомлення їм не надані", - сказала Віра Савченко.

Вона додала, що Чевгуз залишиться у цій справі.

"Віктор Чевгуз теж залишається. Адвокати всі безкоштовно працюють, але у всіх них є ще свої судові процеси і справи, які вони ведуть. Але Чевгуз допомагав, ще коли Надія була в Росії, і допомагатиме зараз", - підсумувала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.