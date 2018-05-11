У Раді хочуть скасувати вихідний 9 травня в Україні

На думку автора, метою проекту закону є, зокрема, зменшення впливу прорадянської та російської пропаганди через ідеологічні штампи про «Велику Вітчизняну Війну».

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і Дня пам'яті та примирення.

Відповідний законопроект розміщений на сайті парламенту.

Ініціатором законопроекту є народний депутат Андрій Денисенко.

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«Пропонується святковий неробочий день з 9 травня «Дня перемоги над нацизмом» перенести на 8 травня – «День перемоги над нацизмом у Європі і День пам’яті та примирення»», - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Також зазначається, що метою та завданням законопроекту є: відновити історичну справедливість визнання ролі Союзників (Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та інших країн Антигітлерівської коаліції) у завершенні Європейської кампанії у Другій Світовій Війні. Зменшення впливу прорадянської та російської пропаганди через ідеологічні штампи про «Велику Вітчизняну Війну», які використовуються антиукраїнськими силами для роз’їдання самостійного існування нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович запропонував перенести вихідний день з 9 травня на 8 травня.