Відмова від традиції перенесення: в Україні хочуть скасувати "зайві" вихідні

Володимир В'ятрович розповів про декомунізацію свят в Україні.

У цьому році українці будуть святкувати 1 травня вже не як Міжнародний день солідарності трудящих, а як День праці.

Наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала й іншу пропозицію Українського інституту національної пам'яті, скасувавши вихідний день 2 травня. Зате УІНП поки не вдалося домогтися підтримки Міністерством культури і депутатським корпусом ідеї про перенесення вихідного з 9 травня, Дня перемоги над нацизмом, на 8 травня, День пам'яті і примирення. Про питання декомунізації календаря державних свят "Апострофу" розповів директор інституту Володимир В'ятрович.

"Наша пропозиція про перенесення вихідного дня з 9 травня на 8-е залишається актуальною. Україні слід відзначати річницю завершення Другої світової війни в Європі разом з усією Європою, тому треба говорити про 8 травня як про вихідний день. І ми будемо намагатися і надалі пропонувати цю ідею", - зазначив він.

Також В'ятрович заявив, що 9 травня як вихідний день перетворилося на прекрасний формат для всіляких лівих чи проросійських провокацій.

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"Щодо 1 травня наша ідея вже втілена: частина нашого законопроекту передбачала скасування вихідного 2 травня і переформатування 1 травня Міжнародного дня солідарності трудящих на День праці. Це було зроблено в кінці минулого року. Скасування 1 травня як вихідного було в нашому першому реченні, у першому законопроекті. Але в ході досить бурхливої дискусії з представниками громадськості ми вирішили піти на компроміс і все-таки залишити 1 травня вихідним днем", - продовжив директор УІНП.

"Звичайно, я не можу бути задоволеним декомунізацією свят, тому що ключовий законопроект, який підготували, поки не прийнятий і залишається в основному в сфері ідей, за винятком нашого успіху щодо 2 травня. Очевидно, ще є над чим працювати", - додав В'ятрович.

За його словами, законопроект Українського інституту національної пам'яті, крім усього іншого, ще й наводить нарешті порядок щодо того, хто і які свята повинен визначати, адже поки що є певний хаос між Верховною Радою і президентом України.

"Ще одне важливе положення стосується перенесення вихідних, якщо вони випадають на суботу або неділю. У цьому році у нас знову є чотири вихідних, які з цим пов'язані. У нашому законопроекті ми відмовляємося від цієї традиції. Отже, це також зменшило б кількість вихідних днів у році", - наголосив директор Інституту національної пам'яті.

Як повідомляв УНІАН, крім 1 травня, вихідним в Україні буде ще і 9-е число, День перемоги.