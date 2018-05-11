"Віддай сумку, Надю": Матіос розповів, як Савченко приносила до Ради гранати (відео)

За словами Матіоса, нардеп Надія Савченко заходила зі зброєю в сесійну залу.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів, як біля Верховної Ради намацав у сумочці в нардепа Надії Савченко як мінімум одну гранату. Причому після цього нардеп заходила зі зброєю в сесійну залу.

За його словами, це сталося, коли він приніс в Раду подання щодо Савченко для їхньої реєстрації, документи на той момент ще не розголошувалися. Про це він розповів в ефірі радіо НВ.

"Я виходжу з Верховної Ради і зустрічаю лицем до лиця пані Надію Савченко. Дивлюся, у неї перехилене плече, вона тримає сумку на плечі. Я кажу:" Надю, ви що, каміння носите в сумці?". І без задньої думки беру знизу сумку, вона така жіноча велика... і я намацую рукою гранату. Я знаю, що таке граната. Я кажу: "Віддай сумку, Надю". вона: "Ні". я кажу: "Ну, у тебе там заборонені речі", - розповів Матіос про інцидент.

За його словами, у відповідь Савченко засунула руку в кишеню пальто, де зберігала пістолет. Після цього він звернувся по допомогою до нардепа Андрія Левуса.

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"Я говорю: "Андрію, ви з нею воювали, ви пройшли війну, робіть щось, тому що ця людина зайшла у приміщення Верховної Ради зі зброєю", - згадує головний військовий прокурор.

За його словами, він переживав через те, що в Раді на той момент перебувала його сестра.

"Я не міг її зупинити, я не міг забирати сумку. Але це було не дуже приємно бачити її руку в кишені пальто, в якому у неї зберігався пістолет", - зазначив Матіос.

На уточнювальне запитання, чи дійсно у Савченко були гранати в сумці, він відповів, що гранат, на його думку, було, як мінімум, три.

"Так. І народні депутати, які підійшли до неї і виводили із зали, змогли її вивести за межі Верховної Ради, і вона сіла в машину і там залишила це все. Вони їх не змогли забрати у неї, ці гранати. Я не можу сказати, скільки там було гранат, але мінімум три", - сказав Матіос.

Він додав, що серед нардепів, які переконували Савченко залишити в той момент Раду, були Андрій Тетерук та Андрій Левус.

"Ті народні депутати, які підійшли, колишній її командир, Тетерук, Левус та інші народні депутати, вони змогли її переконати залишити залу під куполом. Повірте, що убійна сила осколкових гранат або будь-яких інших у закритому приміщенні, вона надзвичайно великої шкоди могла завдати".

Нагадаємо, 15 березня народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук та журналіст Сергій Іванов заявляли, що Савченко прийшла в Раду з гранатою, після чого її вивели із сесійної зали.