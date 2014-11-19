20% українців брали участь у Євромайдані - опитування

З них 5% брали участь в акціях протесту у Києві, 6% - в інших містах чи селах, ще 9% допомагали мітингувальникам (продуктами, речами, грошима), йдеться у звіті за результатами дослідження.

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Найбільш високий рівень участі серед представників Західного регіону: 7% брали участь у протестних акціях в Києві, 26% - в інших містах і селах, 29,5% допомагали мітингувальникам; у Центральному регіоні відповідні цифри становлять 9,5%, 2% і 7,5% відповідно, повідомляє ZN.ua.

Дослідники зазначають, що в інших регіонах участь у революційних подіях була істотно меншою: 2% - в Південному регіоні, 3% - в Східному, 3% - на Донбасі.

Згідно з результатами опитування, участь у протестних акціях Євромайдана залежить і від рівня освіти: серед громадян з вищою освітою у протестних акціях брали участь 25%, середньою спеціальною - 15%, повною загальною середньою - 14%, неповною середньою - 7%.

При цьому громадська думка учасників Майдану щодо деяких питань значно відрізняється від думки населення України в цілому. Так, серед тих, хто брав участь у протестних акціях в Києві, 76% проголосували б на референдумі за вступ України в НАТО, а серед тих, хто брав участь у протестних акціях за межами Києва - всі 90% (по Україні в цілому - 44%).

Крім того, учасники акцій протесту більш схильні підтримувати самосуд як метод встановлення справедливості (24%, по Україні в цілому - 11%), "сміттєву люстрацію" (33%, по Україні в цілому - 16%) і вільний продаж зброї (24%, по Україні в цілому - 10%).

Опитування проводилося фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 18 жовтня 2014 року. Воно проходило в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім АР Крим. Загалом в опитуванні взяли участь 2025 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.