Понад 70% українців вважають Голодомор геноцидом - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у листопаді 2014 року.

Соціологи відзначають, що за останні п’ять років зафіксовано найбільший відсоток респондентів, які вважають Голодомор геноцидом. Зокрема, згідно з результатами дослідженнь Соцгрупи «Рейтинг», у 2010 р. цей відсоток становив 61%, у 2011 р. – 58%, у 2012 р. – 59%, у 2013р. – 66 %, у 2014 р. – 72%.

При цьому противників визнання Голодомору геноцидом протягом 2010-2013 років поменшало з 25 до 15%.

Таким чином, сьогодні твердження, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу поділяють більшість опитаних мешканців усіх регіонів, включно з Донбасом. Разом з тим, варто зазначити, що попередні національні дослідження з даної тематики включали Крим і частину Донбасу, які сьогодні не підконтрольні українській владі.

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З тезою погоджуються усі без винятку вікові категорії населення, чим вищий рівень освіти і доходів респондентів, тим більше серед них підтримка. При цьому, якщо серед респондентів, рідна мова яких українська, прихильників тези майже 90%, то серед тих, хто вважає рідною російську, – половина.

Мешканці сіл більше згодні з тезою про Голодомор-геноцид, аніж мешканці міст - 78% проти 69%.

Терміни проведення дослідження 1-9 листопада 2014 р. Було опитано 2400 респондентів віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,1%.