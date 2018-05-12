Бойовики включили Рубана у список на обмін заручниками – СБУ

Голова СБУ відмітив, що "це говорить, мабуть, про те, для когось він є насправді цінним".

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що бойовики включили підозрюваного у підготовці терактів та держперевороту керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана у список на обмін заручниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак повідомив журналістів під час робочого візиту до Черкаської області.

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«Ми самі були здивовані, коли отримали інформацію, що Володимира Рубана «донецька сторона» включила у список тих, в кому вони зацікавлені в обміні. Це говорить, мабуть, про те, для когось він є насправді цінним», - сказав він.

Крім того, Грицак зауважив, що інша підозрювана у справі, народний депутат Надія Савченко поміняла адвоката.

«Це сталося, якщо я не помиляюся, 5 травня… Зараз взяла собі в адвокати Олександра Шадріна. Ця особистість цікава тим, що він захищав екс-мера Слов’янська Нелю Штепу, а також «Топаза» («антимайданівця» Гната Кромського - УНІАН)», - зазначив голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубан, який 8 березня був затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці атак та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

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Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави. Савченко в суді оголосила голодовку та заявила, що не збирається втікати з України.

11 травня адвокат Олег Соловей заявив УНІАН, що він та колега Дмитро Бугай відмовились захищати Савченко.

Рубану суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 липня.