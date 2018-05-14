Парубій розповів, коли Рада почне розглядати питання про кадрові зміни у ЦВК

За словами голови парламенту, розгляд цього питання займе значний проміжок часу, адже спершу розглядається питання про відкликання діючих членів ЦВК, а потім обираються нові члени ЦВК.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що у четвер, 17 травня, парламент перейде до розгляду питання про кадрові зміни у Центральній виборчій комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради парламенту.

“Якщо будуть завершені консультації, в четвер ми переходимо до питання Центральної виборчої комісії”, - сказав спікер і додав, що розгляд цього питання займе значний проміжок часу, адже спершу розглядається питання про відкликання діючих членів ЦВК, а потім обираються нові члени ЦВК.

Парубій наголосив, що вкрай важливо провести консультації з цього питання, і якщо усі фракції дадуть позитивний висновок, то це питання розглядатиметься в четвер.

Читайте такожПарубій повідомив, що 12 із 14 кандидатів в члени ЦВК пройшли спецперевірку

Також, зазначив спікер, у вівторок ВР розгляне питання інтелектуальної власності, інформатизації та призначення окремих позачергових місцевих виборів.

У середу, окрім питань ратифікації міжнародних угод розглядатиметься також законопроект щодо процедури судово-медичної експертизи. Парубій зауважив, що цей законопроект важливий для того, аби впорядкувати питання поховань.

Також розглядатиметься законопроект, який стосується трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині.

Крім того, передбачається розглянути законопроект, який стосується діяльності державного бюро розслідувань.

Серед іншого розглядатиметься блок питань фінансової і банківської діяльності.

Як повідомляв УНІАН, президент вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК Алли Басалаєвої, Наталії Бернацької, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірини Єфремової, Ольги Желтової, Олега Конопольського, Світлани Кустової, Ольги Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Тетяни Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяни Юзькової – усього 14 кандидатур.

Усі 14 кандидатів пройшли спеціальну перевірку, за результатами якої отримали позитивні висновки.

18 квітня Комітет ВР з правової політики і правосуддя рекомендував парламенту визначитися щодо кожної з 14 кандидатур.

Як відомо, вже сплинув 7-річний термін повноважень 13 з 15 членів ЦВК. Тобто з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК.