Савченко заявила про залякування свідками її рідних і помічників

Савченко також заявила, що не може оплачувати адвокатів і що вона здивована словами адвокатів про те, що вони не можуть працювати з нею через поведінку її сестри Віри.

Нардеп Надія Савченко заявила під час суду, що свідки у справі залякують її рідних та помічників.

Про це повідомляє «Громадське». Вона також заявила, що не може оплачувати адвокатів і що вона здивована словами адвокатів про те, що вони не можуть працювати з нею через поведінку її сестри Віри.

«Тому я розриваю співпрацю з усіма адвокатами, і прошу надати мені державного адвоката», — заявила вона.

Проте наразі остаточно невідомо, чи відмовиться Савченко від адвоката Шадріна. Він попросив переговорити з підзахисною.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, 8 березня затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці атак і держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Рубану суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 липня.

11 травня адвокат Олег Соловей повідомив, що він та його колега Дмитро Бугай відмовились захищати Савченко. Соловей пояснив це рішення «постійним втручанням її сестри Віри в адвокатський процес захисту, у зв’язку з тим, що вона своєю діяльністю заважає і адвокатам, і самій Надії».

12 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що Савченко взяла собі в адвокати Шадріна. За словами Грицака, Шадрін «цікавий тим, що він захищав екс-мера Слов’янська Нелю Штепу, а також «Топаза» («антимайданівця» Гната Кромського)».