Савченко відмовляється від адвокатів, бо не може за них платити

Савченко попросила безкоштовного адвоката

Надія Савченко на суді заявила, що не може оплачувати адвокатів і що вона здивована, що адвокати кажуть, що не можуть працювати з нею через поведінку її сестри Віри.

Про це вона заявила у Шевченківському райсуді Києва, який розглядає питання продовження запобіжного заходу для депутата, пише Українська правда.

«Тому я розриваю співпрацю з усіма адвокатами, і прошу надати мені державного адвоката», - заявила вона.

Савченко також зазначила, що готова була б сама себе захищати, але оскільки за законом вона не може цього робити, вона очікує, що їй нададуть державного адвоката.

У суді повідомили, що надійшло 4 заяви від Савченко від 11 травня про відмову від адвоката Солов’я, Бугая, Грищенюка та Шадріна.

Савченко пояснила: "Я написала у п’ятницю всі ці відмови, але передати слідчому змогла тільки сьогодні зранку, бо пошта у в’язниці працює в певні робочі дні".

"Я не олігархом і з багатої родини – я не можу собі дозволити платних адвокатів", – сказала вона.

"Мені дуже незрозуміло чути публічні заяви адвокатів, що вони розривають зі мною співпрацю через некоректну поведінку моєї сестри. Я вважаю, що адвокати не мають права налаштовувати своїх підзахисних проти їхніх родичів", – додала Савченко.

"Якщо таке буде повторюватися мені доведеться писати у спілку адвокатів, адвокатську палату, щоб таких адвокатів позбавили права займатися адвокатською практикою. Не зважаючи на слабку процесуальну роботу, вони мають право робити такі заяви", – заявила вона.

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Савченко підтвердила, що відмовляється і від послуг Шадріна.

До регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги вже звернулися щодо надання захисника для Савченко.

Звинувачення попросило про технічну перерву, доки призначений адвокат прибуде до суду. Це має бути здійснено впродовж двох годин максимум.

На прохання Шадріна суд дав час на конфіденційне спілкування його з Савченко.

Депутат після оголошення перерви вигукнула, що їй сил вистачає, що говорити гучно й без мікрофона. "Воля буде й у мене, й в України" – сказала вона прихильникам.

"Якщо вам адвоката вибирає сторона звинувачення, то можна повірити, що вас захистять, це точно", – прокоментувала Савченко іронічно.

Шевченківський районний суд 14 травня розглядає продовження запобіжного заходу Надії Савченко.

Народний депутат Сергій Мельничук прийшов на засідання суду та заявив про готовність взяти її на поруки.

Раніше стало відомо, що від Надії Савченко пішли обидва її адвокати — Олег Соловей та Дмитро Бугай.

Олександр Шадрін у коментарі Громадському повідомляв, що Савченко має визначитися зі складом свого захисту.

3 квітня один з адвокатів Надії Савченко Віктор Чевгуз взяв самовідвід.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала дозвіл на затримання й арешт Савченко, генпрокурор Луценко оголосив підозру народній депутатці.

Луценко показав у сесійній залі парламенту фільм нібито з доказами того, що Савченко причетна до схеми вивезення зброї з окупованих територій для вчинення теракту в Києві. Він також стверджує, що гроші на підготовку теракту Савченко нібито давав екс-переговорник щодо звільнення заручників Володимир Рубан.

23 березня Надію Савченко взяли під варту на 2 місяці без можливості застави. Під час засідання суду Савченко заявила про початок голодування. Станом на 29 березня, Савченко голодувала вже шостий день.

29 березня Апеляційний суд Києва залишив Надію Савченко під вартою, таким чином не задовольнивши скаргу її адвокатів.