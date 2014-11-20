Томбінський: Угода з ЄС - не панацея, а необхідний до виконання перелік досягнень

Угода про асоціацію з Європейським Союзом, підписана владою України в березні і червні цього року, становить собою перелік першочергових досягнень країни, однак не гарантує проведення необхідних перетворень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський під час роботи п'ятого Українського інвестиційного форуму в Києві.

«Угода про асоціацію - не панацея. Угода з ЄС – це перелік досягнень, які треба виконати. І важливою є воля влади виконувати цей перелік», – сказав Томбінський.

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Він відзначив, що ЄС не виставляє Україні будь-яких тимчасових рамок з виконання умов угоди, однак готовий всіляко допомагати нашій країні. «ЄС активно залучено в процес допомоги Україні – від консультаційної до фінансової допомоги. Єдиний сектор, в який ЄС не залучено так активно, – це сектор безпеки», – відзначив Томбінський.

За його словами, ситуація, яку переживає Україна нині, практично не має аналогів.

«Але що важливо – довіряйте собі, вірте в себе. Не обіцяйте народу легких часів, не буде легких часів. Але треба ризикувати», – сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ЄС затвердив план фінансової допомоги Україні в обсягу 1,6 млрд євро. До кінця року Україна очікує одержати від ЄС близько 760 млн. євро в рамках виконання плану з надання нашій країні фінансової допомоги.