Європарламент синхронно з Радою ратифікував Угоду про асоціацію

Верховна Рада ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС у присутності президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і членів уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 355 народних депутатів із 381, зареєстрованого у сесійній залі. Проти – 0 депутатів, 26 – не голосували.

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Після прийняття рішення депутати, члени уряду і президент України Петро Порошенко встали і проспівали Гімн України.

Також відповідне голосування відбулося у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту. Обидва парламенти були на прямому відеозв’язку.

«За» ратифікацію Угоди проголосували 535 депутатів Європарламенту, 127 – «проти» та 35 «утрималися».

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня, відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

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Після обрання президентом Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня. 12 вересня у Брюсселі відбулась тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ.

У спільній заяві за результатами зустрічі європейського комісара з питань торгівлі Карла Де Гухта, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва повідомляється, що Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.